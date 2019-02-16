بالفيديو – وردة يسجل لأول مرة مع أتروميتوس ويقود فريقه للانتصار

سجل محترفنا المصري عمرو وردة هدفا في انتصار فريقه أتروميتوس أمام باس غيانينا في الدوري اليوناني.

أتروميتوس انتصر عاى باس غيانينا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري اليوناني.

وردة شارك أساسيا قبل أن يغادر في الدقيقة 82 بعدما نجح في التسجيل.

وتقدم أتروميتوس أولا في الدقيقة 11 عن طريق إيفتيميس كولوريس قبل أن يأتي الدور على وردة للتسجيل.

واستقبل وردة عرضية أرضية وضعها بإتقان في الشباك في الدقيقة 50.

هدف وردة هو الأول له هذا الموسم مع أتروميتوس منذ أن عاد للفريق مجددا.

ونجح وردة في الصناعة مرة والآن سجل لأول مرة.

ووصل أتروميتوس للنقطة 39 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد باس عند النقطة 20 في المركز الـ 13.

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