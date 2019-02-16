عبد الحفيظ: بعض الفرص أُهدرت بسبب الثقة الزائدة.. سنتحدث مع اللاعبين حول ذلك

السبت، 16 فبراير 2019 - 22:01

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - الإنتاج الحربي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عقب انتصار فريقه على الإنتاج الحربي منتقدا طريقة إهدار الفرص العديدة من لاعبي المارد الأحمر.

الأهلي انتصر على الإنتاج الحربي بهدف عمرو السولية في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "كان من الممكن أن نُنهي المباراة بأهداف عديدة. النتيجة كانت من الممكن أن تكون 3-4".

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وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "أهدرنا العديد من الفرص، بعضها كان بسبب الثقة الزائدة ولا يجب أن يحدث ذلك".

وكشف "سنتحدث مع لاعبي الأهلي حول الفرص الضائعة لأنه من الوارد للغاية أن نستقبل أي هدف في اللحظات الأخيرة وكان سيكلفنا التعادل".

وأردف "ولكن الآن انتهت صفحة المباراة وسنركز على المواجهة المقبلة".

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي قاد الفريق في 7 مباريات في الدوري، خسر مرة أمام بيراميدز ثم انتصر 6 مرات متتالية أمام سموحة ومصر للمقاصة ووادي دجلة وإنبي وحرس الحدود والإنتاج الحربي على التوالي.

ووصل الأهلي إلى النقطة 43 من 19 مباراة في المركز الثالث، خلف بيراميدز الثاني صاحب الـ 45 نقطة من 22 مباراة، والزمالك الأول صاحب الـ 48 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 31 في المركز الخامس.

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