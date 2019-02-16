مختار مختار: قرار الطرد قاسي.. ولماذا لم يحدث نفس الأمر لـ رمضان صبحي

وصف مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي قرار طرد محمود حمادة أمام الأهلي بـ"قرار قاسي للغاية".

الأهلي انتصر على الإنتاج الحربي بهدف عمرو السولية في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتعرض محمود حمادة للطرد في الدقيقة 66 مع لقطة مشتركة مع رمضان صبحي حصل فيها الأخير على بطاقة صفراء.

وقال مختار مختار: "ضغطنا على الأهلي من أجل تقليل ثغرات دفاعنا التي ظهرت في بداية المباراة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "في الشوط الثاني كنا نهدف لتكرار ذلك ولكننا استقبلنا لهدف سريعا من خطأ سهل للغاية. الهدف قلب أحداث المباراة ثم بدأنا في العودة من جديد".

وواصل "حتى جاء قرار الطرد القاسي للغاية. القرار كان قاسيا ولم يستحق الطرد على الإطلاق".

وأردف "حتى إذا حدث لقطة ضرب أو أي شيء من اللاعب، ولكنها لا تستحق بطاقة حمراء، ولماذا حصل رمضان صبحي على بطاقة صفراء ولم يُطرد؟".

وأشار "إذا كانت اللقطة تستحق طرد، فليكن للثنائي وليس للاعب على حساب آخر. العدل سيكون في طرد الثنائي".

وأكمل حديثه قائلا: "الطرد قلب أحداث المباراة تماما والأفضلية كانت لـ الأهلي".

وأتم "الأهلي كان جيدا اليوم أمام الإنتاج".























































































































































































































































مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي قاد الفريق في 7 مباريات في الدوري، خسر مرة أمام بيراميدز ثم انتصر 6 مرات متتالية أمام سموحة ومصر للمقاصة ووادي دجلة وإنبي وحرس الحدود والإنتاج الحربي على التوالي.

ووصل الأهلي إلى النقطة 43 من 19 مباراة في المركز الثالث، خلف بيراميدز الثاني صاحب الـ 45 نقطة من 22 مباراة، والزمالك الأول صاحب الـ 48 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 31 في المركز الخامس.

اقرأ أيضا:

السادس على التوالي لـ الأحمر.. السولية يقود أهلي "الفرص الضائعة" للانتصار على الإنتاج

بالفيديو - على الطائر وفي شوط واحد.. الاتحاد يسقط أمام الهلال بثلاثية في البطولة العربية

إصابة الشناوي.. وإكرامي يحرس مرمى الأهلي أمام الإنتاج

بيراميدز عن خطاب الجونة لـ في الجول: نحترم الألعاب النفسية.. لكننا طلبنا حكاما أوروبيين منذ يومين

حجازي يتجاوز المحمدي في صدام مصري بدوري القسم الثاني الإنجليزي