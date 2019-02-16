التشكيل - بواتنج يظهر لأول مرة مع برشلونة في الدوري الإسباني أمام بلد الوليد

السبت، 16 فبراير 2019 - 21:11

كتب : FilGoal

كيفن برنس بواتنج - برشلونة

يظهر كيفن برنس بواتنج لأول مرة في تشكيلة برشلونة بالدوري الإسباني، عندما يستقبل حامل لقب المسابقة نظيره بلد الوليد على ملعب كامب نو بالجولة 24.

بواتنج يلعب في خط الهجوم بدلا من لويس سواريز، ويجاوره ليونيل ميسي، بالإضافة إلى العائد عثمان ديمبيلي الذي يعود للتشكيلة الأساسية بعد غياب لأسابيع بسبب الإصابة.

فيما يظهر توماس فيرمايلين في قلب الدفاع إلى جوار جيرارد بيكيه الذي يخوض مباراته رقم 300 بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.

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تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - توماس فيرمايلين - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - كارلس ألينيا

الهجوم: ليونيل ميسي - كيفن برنس بواتنج - عثمان ديمبيلي

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