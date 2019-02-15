يحلم عدد من اللاعبين الصاعدين بفرصة للعب مع الكبار خلال الفترة الحالية خاصة في ظل استمرارهم في التدرب مع الفريق الأول للإسماعيلي.

فماذا يحمل هؤلاء اللاعبين من تطلعات، هذا ما يكشفه FilGoal.com في التقرير الآتي.

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يقول أحمد أيمن الظهير الأيمن للإسماعيلى، إنه يسعى جاهدا لنيل ثقة الجهاز الفني للعب بصفة مستمرة خلال المباريات القادمة على الرغم من صعوبة الظروف والأحداث نظرا لتوالي اللقاءات.

وأضاف أنه سعيد للغاية بعد تمسك النادي به وعدم الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة ولكنه لم يتنازل عن حقه المشروع في تحقيق هدفه باللعب أساسيا.

وأما محمد الضرف لاعب وسط الدراويش فأوضح أنه في قمة تركيزه خلال الوقت الحالي للحصول على فرصة اللعب بعد اعتزال حسني عبد ربه قائد الفريق السابق وإصابة نادر رمضان ورحيل عمر الوحش.

وتابع أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة بعدما اقتربت فرصته في اللعب بأي وقت بعد هذه الغيابات التى تمنحه دفعة قوية لإثبات قدراته أمام الجميع.

وعلى الجانب ذاته يؤكد مدحت فقوسة صانع ألعاب الفريق، أن محمد محسن أبو جريشة المدرب العام طالبه بضرورة الاجتهاد داخل الملعب خلال التدريبات الجماعية حتى يكون جاهزا للاستعانة به في اللقاءات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

وشدد على أنه ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر منذ انضمامه للدراويش قبل موسمين من أجل إثبات أحقيته بالتواجد مع الفريق الأول في المواجهات الرسمية.

ويأمل مصطفى فارس صانع ألعاب الفريق الساحلي، في الحصول على فرصة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يبذل أقصى ما لديه فى التدريبات الجماعية والمباريات الودية.

وأتم أنه يجيد اللعب فى أي مركز في النصف الهجومى للفريق، مؤكدا أنه حال الحصول عليها فإنه لن يتنازل عنها تماما.

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