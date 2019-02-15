فالفيردي: لا نخشى ريال مدريد.. برشلونة سيظل متصدرا في كل الأحوال

ظهر إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة في المؤتمر الصحفي الأول بعد الإعلان الرسمي عن تجديد تعاقده مع النادي صباح اليوم.

برشلونة أعلن عن تجديد عقد فالفيردي حتى 2020، مع إمكانية التجديد لعام آخر حتى 2021.

وعلّق فالفيردي على تجديده: "ذكرت سابقا أن علاقتي مع النادي مميزة وأن الوضع سار بشكل طبيعي. النادي تقدّم إلي بعرض التجديد قبل فترة، ونحن فضلنا التروي وتقييم الأمر، ووجدنا أن الوقت الأنسب للنادي ولاستقراره هو الآن. أنا متناغم بشكل جيد مع أفراد الفريق، وهذا جعل القرار سهلا بالنسبة لي".

هل يرحل بنهاية الموسم رغم التجديد إن فشل في تحقيق نتائج إيجابية؟

فالفيردي أجاب بشكل موضوعي: "نية الأندية والمدربين تكون دائما جيدة عند التوقيع على عقود. الفكرة المبدئية هي الاستمرار بالطبع، ولكننا نعرف كيف تسير كرة القدم، كل شيء مرتبط بالنتائج، وهذه اللعبة متقلبة بشكل كبير".

إن لم يفز فريقك بأي لقب وكان قرار مستقبلك في يدك، فهل تستمر؟

رفض فالفيردي الإجابة: "عندما يحدث ذلك، فسنتناقش بشأن الأمر، ولكننا الآن لا نعرف إن كان ذلك سيحدث أم لا".

وتحوّل فالفيردي للحديث عن مواجهة بلد الوليد مساء السبت في الدوري الإسباني: "نعيش الآن سلسلة من المباريات حيث التنافس في 3 جبهات مختلفة، تعادلنا في آخر مباراتين بالدوري، ونود العودة لطريق الانتصارات. علينا أن ندخل المباريات المقبلة والابتسامة مرسومة على وجهنا، الجزء الحاسم من الموسم قد أتى، دخلنا النصف الثاني من الموسم بالفعل والمباريات المتبقية أقل".

المدرب الباسكي سُئل عن تقلّص الفارق مع مطارده ريال مدريد إلى 6 نقاط، وجاءت إجابته مليئة بالتحدي: "لماذا نخشى ريال مدريد؟ لماذا يمكن أن أكون قلقا؟ كنا في الصدارة الجولة الماضية، وسنكون في الصدارة هذه الجولة، وسنظل في الصدارة بالجولة المقبلة. المنافسة دائما موجودة معهم ومع أتليتكو وإشبيلية كذلك".

كما شدد على خطورة أوليمبيك ليون الفرنسي منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا: "ليون فريق عظيم، ومواجهته ستكون صعبة للغاية".

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