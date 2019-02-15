ترك بصمة لا تٌنسى في ألمانيا التي لعب فيها بقمصان عدة، وتمكن من مداعبة شباك أفضل حراس العالم وعلى رأسهم أوليفر كان ومانويل نوير.

أندية ألمانية عدة مثلها وأبرزها كان بوروسيا دورتموند الذي توج معه ببطولة البوندسليجا عامي 2011 و2012.. محمد زيدان العراب المصري في أرض الماكينات.

يعد زيزو اللاعب المصري الوحيد، الذي سجل في مرمى بايرن ميونيخ خلال المواجهات الرسمية إذ نجح في هز شباك البافاري بـ4 أهداف، مع 3 فرق ألمانية، وهي: ماينز (هدفان) وهامبورج (هدف) وبوروسيا دورتموند (هدف).

وFilGoal.com يحاوره قبل المواجهة الصعبة التي تجمع ليفربول بنظيره بايرن ميونيخ، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.. وإلى الحوار.

في البداية كيف ترى مواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ؟

بلا شك هي واحدة من أهم مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال، بايرن فريق كبير جدا ووضعه في دوري الأبطال سيختلف عن البوندسليجا، لكن في المقابل ليفربول حاليًا من أقوى فرق العالم ولديه خط هجومي مرعب وخطير جدًا.

من فرصته أقرب للتأهل؟

فرصة ليفربول كبيرة جدًا في اجتياز عقبة البافاري، فالريدز ينافسون على صدارة الدوري الإنجليزي بينما على الجانب الآخر بايرن لا يعيش أفضل في فتراته الموسم الحالي فهو يحتل الوصافة خلف دورتموند بفارق 5 نقاط.

كما أن ليفربول قادر على هزيمة أي خصم في أوروبا، ومن الصعب على أي الدفاع الصمود أمام (محمد) صلاح و(روبيرتو) فيرمينو و(ساديو) ماني، ولكن هذا لن يقلل من صعوبة المواجهة على الطرفين.

ماذا عن محمد صلاح؟

أتمنى أن يتمكن صلاح من مواصلة التسجيل وقيادة ليفربول إلى العبور للدور التالي، لكن المواجهة ستكون صعبة جدًا كما أتمنى فوز الريدز أيضًا من أجل يورجن كلوب أبي الروحي.

لقد سجلت في شباك نوير وأوليفر كان، أيهما أصعب؟

كنت محظوظا بهز شباكهما إلا أن الأمر لم يكن سهلاً أمام هذين العملاقين بالفعل، ولكن عندما سجلت في مرمى كان، كان الحارس الأول في ألمانيا ومن أهم حراس العالم.. بينما هدفي الوحيد في نوير جاء في بداية مسيرته وذلك عندما كان حارسًا لشالكه.

(سجل زيزو 3 أهداف في شباك أوليفر كان، أسطورة العملاق البافاري السابق، فيما جاء هدفه الرابع والأخير في شباك هانز يورج بوت).

(هز شباك نوير عندما كان الأخير حارسًا لشالكه في ديربي الرور الذي جمعهما بالنصف الثاني من موسم 2008/2009).

لقد أحزت أهدافًا في حراس كبار آخرين مثل البرازيلي جوليو سيزار وغيره لكن التسجيل في المباريات الكبيرة من أهم مهام لاعب كرة القدم بغض النظر عمن يحرس عرين الخصم.

وكيف ترى المواجهة بين صلاح ونوير؟

صحيح نوير بات من العمالقة وواحد من أفضل حراس العالم في السنوات الأخيرة ولكن صلاح قادر على هز شباكه فمهمة تسجيله أمام كبار الحراس باتت أمرا عاديا بالنسبة له مؤخرًا، فهو حاليًا من أهم الهدافين والمهاجمين على الساحة العالمية.

هل ليفربول المرشح الأبرز للقب الأوروبي؟

بالتأكيد هو واحد من المرشحين للفوز بدوري الأبطال ولكن الأمر ليس سهلا فهناك برشلونة الذي ينافس على كل البطولات هذا الموسم وبالتالي من الصعب إيقافه، وأيضًا ريال مدريد الذي يملك خبرة كبيرة في هذه المسابقة رغم أنه ليس بقوة الموسمين الماضيين.

كما هناك يوفنتوس وباريس سان جيرمان.. المنافسة على الأبطال شرسة جدًا.

هل نرى محمد صلاح يهز شباك نوير ليصبح ثاني مصري يفعلها؟ الإجابة قد تأتي يوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا

حوار في الجول – محمد عبد العاطي يتحدث عن الفارق بين تاكيس وميدو.. وعرض الزمالك

أنا عماد النحاس - المسيرة الحافلة لعمدة المدافعين في عيد ميلاده الـ43

من أجل الاحتفال بمئوية المونديال.. ملف رباعي لاتيني لاستضافة كأس العالم 2030

على طريقة السعيد.. 10 أهداف من منتصف الملعب

خبر في الجول – أجايي يقترب بشدة من تجديد عقده مع الأهلي

20 رقما تحققوا من انتصاري المصري وبيراميدز على المقاصة وسموحة