الشباب يُسقط كتيبة ميدو بـ 10 لاعبين ويزيح أهلي جدة من المركز الثالث

نجح فريق الشباب في الانتصار على فريق الوحدة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي.

هدف انتصار الشباب جاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من علامة الجزاء عن طريق لويز أنطونيو.

محترفنا المصري محمد عواد شارك أساسيا في المباراة، استمر غياب كاسونجو عن المشاركة بسبب الإصابة.

أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة خسر للمرة الثالثة مع فريقه الجديد.

ولعب الشباب منقوصا منذ الدقيقة 27 في الشوط الأول وذلك بعد طرد سيباستياو دي فريتاس.

مع النقص العددي، سيطر فريق الوحدة على مجريات المباراة ولكنه لم ينجح في هز شباك الشباب.

ركلة جزاء الشباب احتسبت بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، وفي النهاية تُرجمت بنجاح في مرمى عواد.

ووصل الشباب للنقطة 37 ليرتقي للمركز الثالث على حساب أهلي جدة صاحب الـ 36 نقطة.

بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 31 في المركز السادس.

لقطة التدخل على اللاعب خالد كعبي والتي احتسبها حكم المباراة ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفار#الشباب_الوحدة#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/aPepiF8ZPm — دوري بلس (@dawriplusksa) February 15, 2019

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