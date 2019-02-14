مواعيد مباريات الخميس 14-2-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز وأرسنال وتشيلسي

الخميس، 14 فبراير 2019 - 01:52

كتب : FilGoal

بيراميدز

يشهد اليوم الخميس 14 فبراير 2019 العديد من المباريات القوية محليا وعالميا.

في الدوري المصري سوف يلتقي بيراميدز مع منافسه سموحة عبر قناة "أون سبورت" في تمام السابعة والنصف.

أما في تمام الخامسة فسوف يواجه المصري نظيره مصر المقاصة عبر القناة ذاتها.

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وفي الثانية والنصف يلتقي الداخلية مع الجونة.

وعلى المستوى الأوروبي فتقام اليوم مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

أرسنال سوف يواجه باتي بوريسوف البيلاروسي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ويحل تشيلسي ضيفا على مالمو السويدي في تمام العاشرة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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