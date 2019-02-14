مبوما: صلاح قال لي إنه يحلم بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 7 مرات

الخميس، 14 فبراير 2019 - 00:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

أشاد باتريك مبوما نجم الكرة الكاميرونية السابق بهداف ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وصرح مبوما عبر برنامج "اللعيب" في قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "صلاح لاعب رائع، وأثبت تفوقه منذ بدايته مسيرته الاحترافية بفضل التزامه، فالالتزام ركيزة أساسية لتحقيق النجاح الباهر".

وأضاف "ببلوغه 25 عاما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين، فهو إنجاز رائع وأعتقد أنه قادر على تحقيق المزيد مثلما فعل صامويل إيتو وعبيدي بيليه ويايا توريه".

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وكشف مبوما "لقد التقيته رفقة إيتو، وقال لي صلاح إنه يحلم بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 7 مرات، إنه طموح رائع".

في سياق آخر، قال باتريك مبوما "تواجد صلاح في صفوف منتخب مصر يعزز من فرصه في الفوز بالنسخة القادمة لكأس الأمم الإفريقية".

وأشار إلى أن "منتخب مصر سيستفيد أيضا من استضافة البطولة والحضور الجماهيري، ستكون متابعة البطولة بمشاركة 24 منتخبا أمرا رائعا".

وأتم مبوما تصريحاته "مصر تملك الإمكانيات التي تؤهلها للنجاح في استضافة البطولة، فهي قادرة على إبهار العالم، وبالطبع محبط بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون لأن الاتحاد الإفريقي رفض المجازفة ولكننا نستعد لاستضافة كأس الأمم في 2021".

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