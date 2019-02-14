خاص خبر في الجول – جلسة ثلاثية بين الخطيب ووزير الرياضة وحطب لحل أزمة الأهلي وبيراميدز

الخميس، 14 فبراير 2019 - 00:06

كتب : عاطف شادي أحمد الخولي

محمود الخطيب - أشرف صبحي

عقد وزير الرياضة أشرف صبحي وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا مع محمود الخطيب رئيس الأهلي في استاد القاهرة مساء يوم الأربعاء لحل أزمة لقاء النادي الأحمر مع بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تلك الجلسة أقيمت من أجل الوصول لحل للأزمة التي اندلعت بإعلان اتحاد الكرة استبدال لقاء الأهلي وبيراميدز من الدوري إلى كأس مصر ويقام في الـ28 من شهر فبراير الجاري.

وقال مصدر مقرب من الأمر لـFilGoal.com: "خلال الجلسة حاول أشرف صبحي وهشام حطب إقناع الخطيب بتهدئة الأمور في الفترة الحالية وطلب مساندة الأهلي للدولة المصرية".

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وأتم "مصر تمر بفترة صعبة خاصة في ظل استضافتها لكأس أمم إفريقيا في الصيف المقبل لذا يجب على جميع الأندية ورؤسائها التعاون مع الجميع وهذا كان مضمون الرسالة التي وجهت إلى الخطيب خلال الجلسة وإلغاء فكرة أي انسحاب من الدوري".

يذكر أنه بعد إعلان اتحاد الكرة في وقت سابق استبدال مواجهة الأهلي وبيراميدز من الدوري للكأس أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأحمر عبر FilGoal.com اجتماع مجلس إدارة ناديه في انتظار وصول الإخطار الرسمي. (طالع التفاصيل)

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