الزمالك: جلسة مع جروس بعد التعادل مع حسين داي.. وعقوبة منتظرة على "أصحاب الكرة"

قررت إدارة الزمالك عقد جلسة مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض بعد التعادل مع نصر حسين داي.

وتعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائر بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف رئيس الزمالك عن عقد جلسة مع جروس لبحث أسباب التعادل مع نصر حسين داي.

وأكد رئيس الزمالك أن هناك بعض اللاعبين يجب أن يشاركوا في المباريات مثل أيمن حفني وأحمد مدبولي وعدم الاعتماد عليهم لا يفسر إلا بسبب العند من الجهاز الفني.

كذلك كشف عن عقوبة منتظرة على 3 من لاعبي الفريق دون ذكر أسمائهم ولكنه وصفهم بالثلاثي "صاحب الكرة" في الفريق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الرابعة للكونفدرالية بنقطة واحدة.

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