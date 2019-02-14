الزمالك: جلسة مع جروس بعد التعادل مع حسين داي.. وعقوبة منتظرة على "أصحاب الكرة"

الخميس، 14 فبراير 2019 - 00:23

كتب : FilGoal

جروس - الزمالك - الاتحاد

قررت إدارة الزمالك عقد جلسة مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض بعد التعادل مع نصر حسين داي.

وتعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائر بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف رئيس الزمالك عن عقد جلسة مع جروس لبحث أسباب التعادل مع نصر حسين داي.

أخبار متعلقة

سيناريوهات التأهل في مجموعة الزمالك.. رغم تعثر الأبيض يمكنه اقتناص الصدارة هيثم فاروق: الزمالك أهدر 15 فرصة سهلة وتعادل.. ويفتقد القائد داخل الملعب بالفيديو – هدف قاتل.. الزمالك يضيع كل الفرص ويتعادل مع حسين داي بالفيديو - بوطيب يفتتح أهدافه مع الزمالك ويهز شباك حسين داي بعد جملة رائعة

وأكد رئيس الزمالك أن هناك بعض اللاعبين يجب أن يشاركوا في المباريات مثل أيمن حفني وأحمد مدبولي وعدم الاعتماد عليهم لا يفسر إلا بسبب العند من الجهاز الفني.

كذلك كشف عن عقوبة منتظرة على 3 من لاعبي الفريق دون ذكر أسمائهم ولكنه وصفهم بالثلاثي "صاحب الكرة" في الفريق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الرابعة للكونفدرالية بنقطة واحدة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – هدف قاتل.. الزمالك يضيع كل الفرص ويتعادل مع حسين داي

هيثم فاروق: الزمالك أهدر 15 فرصة سهلة وتعادل.. ويفتقد القائد داخل الملعب

فيديو - تقنية VAR تنقذ ريال مدريد وتلغي هدف أياكس في أول تطبيق بدوري أبطال أوروبا

بالفيديو - حارس حسين داي يحرم كهربا وأوباما من هدفين في 4 دقائق

بالفيديو - بوطيب يفتتح أهدافه مع الزمالك ويهز شباك حسين داي بعد جملة رائعة

الزمالك حسين داي الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الخميس 14-2-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز وأرسنال وتشيلسي دقيقة | الدوري المصري
فاروق جعفر: جروس والزمالك الأفضل في الدوري وليس الكونفدرالية.. ورسالة للإدارة 6 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – أمير مرتضى: التبديلات أمام حسين داي كانت بطيئة.. وبوطيب يشبه فلافيو وأزارو 13 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – أمير مرتضى: سأتحدث مع جروس حول حفني.. ما حدث في الانتقالات غير مقنع 30 دقيقة | إفريقيا
بعد الجولة الثانية - موقف مجموعات الكونفدرالية.. عودة المجموعة الثالثة لنقطة الصفر ساعة | إفريقيا
مبوما: صلاح قال لي إنه يحلم بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 7 مرات ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 2 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 3 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 4 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

قد ينال إعجابك