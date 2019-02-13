مؤتمر ساري: نريد أن نرد على الهزيمة من السيتي أمام مالمو

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 20:16

كتب : FilGoal

ساري - مانشستر سيتي - تشيلسي

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي أن فريقه في حاجة إلى تحقيق الفوز على مالمو السويدي للخروج من الحالة التي يعاني منها البلوز بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها قبل أيام أمام مانشستر سيتي.

وخسر تشيلسي بسداسية دون رد أمام مانشستر سيتي قبل أيام في الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي.

وقال ساري في مؤتمر مباراة مالمو: "الفريق السويدي يتمتع بالقوة الدفاعية ولكننا نريد الفوز للرد على هزيمة نهاية الأسبوع الماضي".

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وأضاف المدرب الإيطالي "في الوقت الحالي لدينا أهدافا قصيرة المدى وكل مباراة قادمة لنا هي أكثر أهمية بداية من مواجهة مالمو".

وأكمل "99% من مشجعي تشيلسي رائعون وواثق من دعمهم لنا وكل شيء سيكون على ما يرام خلال المباراة".

ويلعب تشيلسي خارج ملعبه أمام مالمو السويدي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

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