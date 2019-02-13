لن يغيب عن مواجهة ليفربول.. نوير جاهز مع بايرن ميونيخ

الشكوك حامت حول قدرته على اللحاق بمواجهة ليفربول ولكنه عاد الآن وعرين بايرن ميونيخ في أمان.. مانويل نوير جاهز للصدام الأوروبي.

الفريق البافاري يحل ضيفا على ليفربول في ملعب الأنفيلد يوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

نوير كان قد تعرض لإصابة في اليد قبل أسابيع ليغيب عن 3 مباريات لفريقه ولكنه عاد مجددا لقائمة الفريق أمام أوجسبورج في لقاء يوم الجمعة.

وقال نيكو كوفاتش خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوجسبورج: "نوير لا يعاني من أي مشاكل في الوقت الحالي. هو خيار في مواجهة يوم الجمعة".

وأضاف "مانويل حارس طموح، اولئك الذين حققوا العديد من الإنجازات يجب أن يتمتعوا بطموح خاص، وعندما تتواجد في أرض الملعب فعليك أن تعطي أكثر من أي لاعب آخر".

وشدد "اللاعب هو صاحب الكلمة الأخيرة وفي هذه الحالة فنوير جاهز".

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