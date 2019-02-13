ألابا: سأعد نفسي بقوة لإيقاف صلاح.. نحن بايرن ولا نختفي أمام أي خصم

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 19:46

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - محمد صلاح

"ديفيد ألابا قادر على مواجهة صلاح ويستطيع إيقاف" هكذا أعرب كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ عن ثقته في قدرات لاعبه على إيقاف نجمنا المصري.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وألابا رد على تصريحات رئيسه لصحيفة بيلد الألمانية: "أُقدر ثقة السيد رومينيجه، وسوف أعد نفسي بقوة لمواجهة صلاح، وإظهار ذلك على أرض الملعب".

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وأضاف "صلاح لاعب مذهل، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم بالنسبة لي، كما أنه سريع وقد لعبت ضد العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بالسرعة مثل (كيليان) مبابي، لذا أعلم من خبرتي أن النظر إلى قوتي أمر حاسم".

وشدد "بالتأكيد لن تكون مباراة سهلة ولكن بالطبع نؤمن بأنفسنا لأننا نعلم قوتنا. نحن بايرن ميونيخ ولا يجب أن نختفي أمام أي خصم، سنعتمد على التوازن لتحقيق الفوز".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

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