تركي آل الشيخ عن لقاء الأهلي: "هنلعب ولا إيه؟"

علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على عدم صدور قرار من مجلس إدارة الأهلي حتى الآن عن مواجهة ناديه في كأس مصر قائلا: "هنلعب ولا إيه؟"

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "حنلعب والا اييييه ؟؟!!".

وأضاف"والا لسه القعدة الدايمة ماخلصتش ؟؟!!! احنا ماتفرقش معانا .. نفوز نخسر نتعادل .. اهم حاجه بناخد قرار".

وكان اتحاد الكرة أعلن أمس الثلاثاء عن إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر في دور الـ16 في الـ28 من شهر فبراير الجاري بدلا من مواجهتهما في الدوري.

يأتي ذلك في ظل رفض الأهلي فكرة استبدال تلك المباراة وإصراره على خوض لقاء الدوري.

وأعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي للأهلي عبر FilGoal.com أن مجلس إدارة ناديه سوف ينعقد في وقت لاحق للرد بشكل مناسب على قرار اتحاد الكرة بعد وصول الإخطار الرسمي. (طالع التفاصيل)

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