عفيفي: اتحاد الكرة انحاز للعقل.. فهل سيلتزم الأهلي بما جاء في بيانه "التاريخي"

أشاد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز بقرار اتحاد الكرة بتحديد يوم 28 فبراير الجاري موعدا لمباراة فريقه ضد الأهلي في دور الـ16 لكأس مصر.

وحدد اتحاد الكرة يوم 28 موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، بعدما تم تأجيل مباراة الفريقين في نفس اليوم في الدوري لأجل غير مسمى.

وقال عفيفي لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "اتحاد الكرة انحاز في قراره للعقل وحدد موعد مباراة الكأس في نفس موعد لقاء الدوري الذي تم تأجيله".

وأضاف "الآن علينا أن ننتظر ونرى هل سيلتزم الأهلي بالقرارات التي أعلن عنها في بيانه والذي تم وصفه بالبيان التاريخي، أم سيلعب المباراة بشكل طبيعي".

وأكمل "نحن أيضا لدينا خطط تدريبية واستعدادات لجدول المباريات الذي وضعه اتحاد الكرة للفترة المقبلة، ونريد معرفة إذا كنا سنلعب يوم 28 ضد الأهلي في كأس مصر أم لا ليتم تجهيز الفريق بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "ليس لدينا أي أزمة في مواجهة الأهلي في الدوري ولكن ليس بالترتيب الذي أعلن عنه قبل ذلك، ولا يعقل أن نلعب مرتين ضد الأهلي قبل أن تُلعب مباراة القمة في الدور الأول، وهذا بعيد كل البعد عن مبدأ تكافؤ الفرص".

سبب الأزمة

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل".(اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

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