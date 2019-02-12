بيان رسمي – بيراميدز: نرحب بمواجهة الأهلي في الكأس.. ومستعدون لمواجهة أي منافس

أصدر مجلس إدارة بيراميدز بيانا رسميا اليوم الثلاثاء أعلن فيه ترحيبه بمواجهة الأهلي في دور الـ16 من كأس مصر بعد تعديل لجنة المسابقات.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت اليوم تبديل مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها في الـ28 من شهر فبراير الجاري من الدوري إلى كأس مصر.

وقال شريف فؤاد المتحدث الرسمي للأهلي لـFilGoal.com إن مجلس إدارة ناديه سوف ينعقد بعد ذلك القرار. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:

تعلن إدارة نادي بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ولجنة المسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتي كأس مصر والدوري الممتاز.

حيث تكفل التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز واستبدالها بمباراة نفس الفريقين في مسابقة الكأس مبدأ تكافؤ الفرص بعد تلاشي خوض الفريق مباراة الدور الثاني مع الأهلي في الدوري الممتاز قبل خوض الأخير مباراته في الدور الأول مع الزمالك في إطار نفس المسابقة لضمان ترتيب اكثر عدلًا للمباريات بين ثلاثي القمة المتنافس على اللقب، كما لا تتضمن التعديلات الجديدة أي أعباء إضافية بزيادة عدد المباريات على أي ناد.

تؤكد إدارة نادي بيراميدز علي احترامها الكامل لكل المنافسين مع التأكيد التام باستعداد الفريق لمواجهة أي منافس في أي وقت طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص.

نؤكد علي أننا لم ولن نرغب إلا في المطالبة بحقوق النادي المشروعة ولن نتوقف عن ذلك دون المساس بحقوق الآخرين.

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