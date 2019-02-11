صورة – الزمالك يمنح المشجع الكفيف العضوية الشرفية

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 20:23

كتب : أحمد شوقي

صلاح عبد الغني مشجع الزمالك

منح الزمالك مشجعه الكفيف صلاح عبد الغني العضوية الشرفية اليوم الاثنين بشكل رسمي.

وأفاد الموقع الرسمي للفريق الأبيض بأن مشجع الزمالك التقى برئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة.

وأشاد صلاح عبد الغني بالإنجازات التي تحققت للزمالك خلال الفترة الأخيرة متمنيا حصد الفريق للمزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

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ويستعد الزمالك للقاء نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء في ثاني جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الرابعة.

وكان الزمالك خسر اللقاء الأول له في دور المجموعات بأربعة أهداف لهدفين من جور ماهيا الكيني.

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