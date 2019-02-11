كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر حقيقة استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول من معسكر الفراعنة في مارس المقبل.

وقال لهيطة لـFilGoal.com: "المدير الفني للمنتخب خافيير أجيري لم يحدد أسماء المختارين أو المستبعدين من المعسكر المقبل حتى يتكهن البعض بعدم استدعاء صلاح أو غيره من اللاعبين".

وأضاف "ولكن، حقيقة ما جرى أن أجيري قال إنه يفضل استبعاد بعض العناصر التي يعرفها جيدا في معسكر مارس لتكون فرصة لضم عناصر جديدة للتعرف عليها قبل المعسكر الأخير في مايو ويونيو استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، ولم يحدد أي أسماء ستخرج أو من سيضم".

وسجل صلاح 39 هدفا في 62 مباراة بقميص الفراعنة.

وأكمل "من الممكن أن نرى محترفين خارج معسكر مارس وكذلك بعض العناصر في الدوري المحلي، لرغبة أجيري في مشاهدة عناصر أخرى، والفرصة موجودة في مباراتين أمام النيجير ونيجيريا، وبالتالي الحديث عن استبعاد محمد صلاح سابق لأوانه، وسيتم الإعلان عنه في وقت لاحق".

ويتجمع المنتخب الوطني الأول في الأجندة الدولية خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس المقبل، ويخوض مباراتي النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالجولة الأخيرة، بجانب ودية نيجيريا في إطار التحضير لنهائيات كأس الأمم المقامة في مصر الصيف المقبل.

وحول موعد مباراة مصر أمام النيجر في الجولة الأخيرة، قال مدير المنتخب إنه ينتظر إخطارا من المنافس بشأن موعد المباراة، وطبقا للوائح يجب أن يتم تحديد الموعد يوم 20 فبراير الجاري، وبناءً عليه سيتم تحديد كل شيء، من تحديد موعد السفر للنيجر وخوض اللقاء، ثم تحديد موعد السفر إلى نيجيريا مباشرة لخوض المباراة الودية الثانية بمدينة أسابا النيجيرية يوم 26 مارس المقبل.

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