لجنة المسابقات تغرم الأهلي والزمالك.. وتوقف حسام غالي

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 16:10

كتب : عاطف شادي

حسام غالي في مران الجونة

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، تغريم الأهلي والزمالك.

وغرمت اللجنة الأهلي 20 ألف جنيها، والزمالك نفس المبلغ، بسبب هتاف جماهيرهما "المسيئة" بحسب البيان الصادر عن اتحا الكرة ضد حكمي مباراتي الأول ضد حرس الحدود والثاني ضد النجوم.

وكذلك قررت اللجنة تغريم المدير الفني للزمالك كريستيان جروس 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه ضد النجوم.

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كما قررت اللجنة تغريم الزمالك 5 آلاف جنيه إضافية، بسبب عدم التزام الجهاز الفني للفريق بالمنطقة الفنية والاعتراض الجماعي خلال مباراة النجوم.

وغرمت اللجنة الأهلي 5 آلاف جنيه لعدم الالتزام بدكة البدلاء، في مباراة الفريق أمام حرس الحدود.

نفس العقوبة تم توقيعها على الجهاز الفني لحرس الحدود بسبب نفس الأمر.

وفاز الأهلي والزمالك في المباراتين 1-0.

وكذلك قررت اللجنة إيقاف محمد السيد خليفة لاعب الداخلية 4 مباريات بسبب قيامه بسلوك غير رياضى تجاه طاقم الحكام التونسى يوسف السرايري الذى أدار مباراة الداخلية أمام بيراميدز.

وفي إطار آخر، قررت اللجنة إيقاف حسام غالي مدير الكرة بالجونة مباراة للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ48 نقطة، أما الأهلي فيأتي ثالثا بـ39 نقطة وللأحمر مباراة أقل.

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