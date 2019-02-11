كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب عن جلسة ستجمعه بعامر حسين رئيس لجنة المسابقات من أجل تحديد موعد توقف الدوري، لإتاحة الفرصة أمام الفراعنة للتجمع استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا والتي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل، في مصر.

أوضح لهيطة لـFilGoal.com "المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب كلفني بالتواصل مع لجنة المسابقات لتحديد موعد مناسب لمعسكر المنتخب النهائي قبل انطلاق كأس الأمم. أجيري طلب وقتا مناسبا لتجهيز الفريق للبطولة، ومن الممكن أن يصل إلى أسبوعين".

أشار مدير المنتخب إلى أنه سيتواصل مع عامر حسين من أجل تحديد موعد التوقف، موضحا "الفريق يحتاج للوقت حتى يستعد لكأس الأمم، بحيث سيخوض من مباراتين إلى 3 مباريات قبل انطلاق البطولة القارية، مشددا على أن المنتخب سيخوض معسكره الأخير في مصر، ولن يتواجد في الخارج، ولكن لم يتم تحديد مكان المعسكر حتى الآن".









































































































































التقارير الفنية

شدد إيهاب لهيطة على أن أعضاء الجهاز الفني سيقدمون تقاريرهم الفنية نهاية الأسبوع الجاري عن جولاتهم الخارجية لمتابعة اللاعبين المحترفين، على أن يسلمها لأجيري لدراستها.

أشار مدير الفراعنة إلى أن هاني رمزي المدرب العام سيعود خلال يومين من اليونان بعد متابعة المحترفين باليونان، وكذلك عاد أحمد ناجي من السعودية، وتيتو جارسيا من قطر، وتشافي من تركيا، وسيقدم كل منهم تقريره بنهاية الأسبوع عن رحلته لتقييم المحترفين بالخارج وتحديد الأسماء المختارة لمعسكر مارس المقبل.

ويتجمع المنتخب خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس المقبل لمواجهة النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، قبل مواجهة نيجيريا بمدينة أسابا النيجيرية استعدادا لكأس الأمم.

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