بالفيديو - لا يوجد عنوان مناسب لما حدث.. مانشستر سيتي 6-0 تشيلسي

ثأر مانشستر سيتي بكل قوة وبلا رحمة من خسارته أمام تشيلسي في الدور الأول من الدوري الإنجليزي، ليحقق الفوز على البلوز بسداسية دون رد ويستعيد صدارة البريميرليج من ليفربول.

وحقق سيتي الفوز على تشيلسي بسداسية في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ26 للدوري بملعب الاتحاد. ليثأر السماوي لخسارته أمام البلوز في الدور الأول بهدفين دون رد.

أحداث المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة وبلا رحمة في محاولة لتسجيل الأهداف وبالفعل استطاع رحيم ستيرلينج هز شباك تشيلسي للمرة الأولى في الدقيقة 4.

وأهدر سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 8 بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيرناردو سيلفا جعتله أمام المرمى الخالي.

ليعود أجويرو ويرد بكل قسوة على فرصته الضائعة ويسجل هدف من تسديدة صاروخية في الدقيقة 13.

ويستمر أجويرو في تألقه ويسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 19 مستغلا خطأ روس باركلي في إرجاع الكرة للحارس.

قبل أن يسجل إليكاي جوندوجان الهدف الرابع في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة ذهبت على يسار كيبا حارس تشيلسي.

لينهي تشيلسي الشوط الأول متأخرا برباعية لتكون المرة الأولى التي تشهد اهتزاز شباك البلوز 4 مرات في 25 دقيقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ومع بداية الشوط الثاني استمر ضغط مانشستر سيتي بلا رحمة وحصل رحيم ستيرلينج على ركلة جزاء في الدقيفة55 بعدما تعرض للعرقلة من قبل سيزار أزبيليكويتا.

وتقدم أجويرو ليسجل من ركلة الجزاء الهدف الثالث له (الهاتريك) والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 56.

وبعد الهدف الخامس أجرى جوسيب جوارديولا 3 تغييرات لمانشستر سيتي ودفع بكل من جابريال خيسوس ورياض محرز ودافيد سيلفا، وأخرج أجويرو ودي بروين وفيرناندينيو.

ومن هجمة رائعة في الدقيقة 80 توغل الظهير الأيسر زينشينكو وأرسل عرضية أرضية مميزة قابلها رحيم ستيرلينج ليسجل الهدف السادس في مرمى البلوز.

ووصل أجويرو إلى الهاتريك رقم 11 له في تاريخ الدوري الإنجليزي بالتساوي مع آلان شيرار أسطورة نيوكاسل يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق.

كذلك تعادل أجويرو مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 17 هدفا لكلاهما.

بهذه النتيجة وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 65 بالتساوي مع ليفربول وبفارق الأهداف عنه في صدارة الدوري، ولكن بخوض مباراة أكثر من الريدز.

بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 50 في المركز الخامس.