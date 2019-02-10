خطاب رسمي - الأهلي يطلب معرفة أسباب تأجيل مباراة بيراميدز

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة للمطالبة بعرض أسباب تأجيل لقاء الفريق مع بيراميدز.

وطالب الأهلي في خطابه، عرض اتحاد الكرة لأسباب تأجيل اللقاء، مع التأكيد أن النادي لا يمانع مبدأ التأجيل في حد ذاته.

وكتب الأهلي في بيانه "إذا كان الاستبدال، رغبةً، نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل الـ30 من مارس القادم. ( فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه).

وجاء بيان الأهلي كاملا كالتالي:

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، ظهر اليوم، يطلب فيه معرفة الأسباب الطارئة التي دعت اتحاد الكرة للإعلان عن تأجيل مباراته مع بيراميدز في الدوري، التي كان مقررًا لها في الـ28 من فبراير الجاري.

ورغم أن الأهلي أكّد في بيانه، الصادر أمس، أنه لا يصادر على رغبة أي طرف في طلب تأجيل مباراته مع الأهلي، ولم يمانع. لكن جاء خطابه، اليوم، إلى اتحاد الكرة لمعرفة أسباب التأجيل بصفته الطرف الأول في المباراة، ولاستيضاح الأمور التنظيمية الخاصة بالمسابقة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر في اجتماعه الطارئ، أمس (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس؛ استجابة إلى ضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعدَّ جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدولِه والحفاظ على ثوابته قِبل الأندية.

وإذا كان الاستبدال، رغبةً، نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل الـ30 من مارس القادم. ( فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه).

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

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