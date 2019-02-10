أزبيليكويتا بعد الـ 6-0: واحدة من أسوأ ليالي مسيرتي.. اعتذر ولا أجد ما أقوله

الأحد، 10 فبراير 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

أزبيليكويتا - تشيلسي - مانشستر سيتي

وصف سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي الخسارة أمام مانشستر سيتي بـ"واحدة من أسوأ ليالي مسيرتي الكروية".

مانشستر سيتي اكتسح تشيلسي 6-0 في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال أزبيليكويتا: "تلك واحدة من أسوأ ليالي مسيرتي الكروية".

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وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "من الصعب علي شرح ما حدث. لا أجد ما أقوله".

وواصل "الدقائق الخمس الأولى كانت جيدة ولكن هذا لا يكفي على الإطلاق. استقبلنا العديد من الأهداف ولا يمكننا قبول ذلك".

وتابع "عندما تخسر 6-0 عليك أن تقبل أنك لم تلعب بشكل جيد وارتكبت العديد من الأخطاء".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما انتصرنا على سيتي في الدور الأول لعبنا بشكل جيد جدا كمجموعة واحدة واليوم لم نفعل ذلك".

وأتم "أنا اعتذر للجماهير. لا يمكن قبول ما حدث".

بهذه النتيجة وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 65 بالتساوي مع ليفربول وبفارق الأهداف عنه في صدارة الدوري، ولكن بخوض مباراة أكثر من الريدز.

بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 50 في المركز الخامس.

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