أجويرو: معادلة شيرر؟ الأهم الانتصار.. ولا أعرف كيف أهدرت الفرصة الأولى ضد تشيلسي

الأحد، 10 فبراير 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي - تشيلسي

قلل سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي من معادلته لرقم الأسطورة آلان شيرر بالوصول لـ"الهاتريك" الـ 11 له في إنجلترا.

مانشستر سيتي اكتسح تشيلسي 6-0 في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أجويرو سجل ثلاثية في انتصار سيتي السداسي على تشيلسي.

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وقال أجويرو عن معادلة رقم شيرر: "علي الاستمرار في نفس الطريق".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "ولكن الأهم دائما هو تحقيق الانتصار".

وواصل "لا أعلم كيف أهدرت الفرصة الأولى ضد تشيلسي ولكن مثل تلك الأمور تحدث"

وتابع "في الفرصة التي تليها، نجحت في التسجيل. تلك الأمور تحدث دائما في كرة القدم".

وأتم "الأهم دائما هو انتصار فريقي".

بهذه النتيجة وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 65 بالتساوي مع ليفربول وبفارق الأهداف عنه في صدارة الدوري، ولكن بخوض مباراة أكثر من الريدز.

بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 50 في المركز الخامس.

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