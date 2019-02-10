قمر الاتحاد ينير طريق زعيم الثغر للهروب من القاع بثلاثية في دجلة

الأحد، 10 فبراير 2019 - 20:03

كتب : أحمد العريان

خالد قمر - خالد الغندور - الزمالك - الاتحاد

تألق خالد قمر وقاد الاتحاد السكندري للانتصار على وادي دجلة، ليتقدم زعيم الثغر خمسة مراكز للأمام.

فاز الاتحاد السكندري على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحدة، في أولى مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

تقدم خالد قمر للاتحاد السكندري في الدقيقة الـ30. عرضية من عمار حمدي، قابلها خالد قمر برأسية في مرمى محمد عبد المنصف.

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وادي دجلة تعادل سريعا في الدقيقة الـ37 عن طريق حسام عرفات. مرتدة سريعة عن طريق دودي الجباس والذي مرر إلى نداي في وسط دفاعات دجلة والذي بدوره قام بالتمرير إلى حسام عرفات المنطلق داخل منطقة جزاء، ثم صوب كرة قوية ارتطمت بدفاع الاتحاد وسكنت مرمى الهاني سليمان.

كاد شوط المباراة الأول ينتهي على التعادل، لكن خالد قمر عاد وأضاف الهدف الثاني الرائع في الدقيقة الـ44 للضيوف. خطأ قاتل من دفاع دجلة في تمرير الكرة خطفها عمار حمدي ومرر لخالد قمر داخل منطقة الجزاء والذي صوب كرة بوجه قدمه الخارجي من أعلى عبد المنصف بطريقة راائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

في شوط المباراة الثاني، شارك محمد ناجي جدو بدلا من خالد قمر في الدقيقة الـ78.

وأضاف البديل جدو هدفا ثالثا في الدقيقة الـ85 بعد تألق جديد من عمار حمدي المعار من الأهلي. تمريرة منه بالكعب إلى كريم الديب، والذي أرسل عرضية أرضية، قابلها جدو بلمسة في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز الاتحاد السكندري رفع رصيده للنقطة الـ24 مرتقيا خمسة مراكز للأمام وليحتل المركز الـ11، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة الـ20 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

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