رسميا - الأهلي يمدد عقد السولية لثلاثة مواسم ونصف

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي عن تمديد تعاقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمدة عامين آخرين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وجاء تمديد تعاقد السولية بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي والتي تحدث بشأنها عبد الحفيظ مع محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض لإدارة شؤون الكرة.

وتمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه عبد الحفيظ والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد.

وبذلك أصبح عمرو السولية مرتبطا بتعاقد مع الأهلي حتى صيف 2022 المقبل.

وكان السولية قد انضم إلى الأهلي في يناير 2016 قادما من الشباب الإماراتي وكان ينتهي تعاقده في صيف 2020.

وخاض عمرو السولية هذا الموسم 19 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات وسجل هدفين وصنع مثلهما.