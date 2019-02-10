كشف نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي، بأن قرار عودة الفريق لدوري أبطال إفريقيا لم يصدر حتى الآن.

وقال حجاج في تصريحات لـ FilGoal.com: "حتى الآن نحن نتواجد في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل جلسة الاستماع الخاصة بالنادي".

وأضاف "لم يصدر أي قرار بعودة الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا حتى هذه اللحظة".

مستشار الإسماعيلي القانوني أتبع "استأذنت بالخروج من الاجتماع خصيصا لأرد على الشائعات التي تشير لصدور القرار رسميا".

وأتم "مازلنا في انتظار القرار النهائي، ونأمل أن يكون بصالحنا وعودة الفريق للبطولة".

كان إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن تواجد مسؤولي النادي في مقر الكاف اليوم الأحد مدعمين بمستندات لإثبات براءة النادي.

وأشارت مصادر من شبكة قنوات بي إن سبورتس لاستقرار الاتحاد الإفريقي على إصدار قرار بعودة الدراويش للبطولة مرة أخرى. (طالع التفاصيل)

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إقصاء الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا على خلفية إلغاء مباراة الفريق مع الإفريقي التونسي بسبب الشغب الجماهيري.

يذكر أن الإسماعيلي خاض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين مقابل لا شيء، وأمام الإفريقي لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله.

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