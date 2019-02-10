خاص رئيس لجنة القيم لـ في الجول: حجز قضية الأهلي ورئيس الزمالك للحكم الأسبوع المقبل

الأحد، 10 فبراير 2019 - 15:27

كتب : عاطف شادي

الخطيب - الأهلي

رفض رئيس نادي الزمالك حضور جلسة التحقيق أمام لجنة القيم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم والتي كان مقررا لها اليوم الأحد.

وقامت لجنة القيم برئاسة المستشار محمد عبده صالح باستدعاء رئيس الزمالك من أجل الاستماع لأقواله في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي.

وقال محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم في تصريحات لـ FilGoal.com عن غياب رئيس الزمالك: "قمنا بحجز القضية".

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وتابع "سنصدر قرارنا والحكم في تلك القضية يوم 17 فبراير بعد غياب رئيس الزمالك وعدم حضوره".

وعن العودة لاتحاد الكرة قبل اتخاذ القرار أوضح رئيس لجنة القيم: "مجلس إدارة اتحاد الكرة يحول تلك القضايا إلى لجنتنا لاتخاذ القرار ولذلك لا نعود لهم قبل اتخاذه".

وأتم تصريحاته "الأسبوع المقبل سنقوم بإصدار قرارنا وهو قرار نهائي".

وكانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد تقدمت بشكوى ضد رئيس الزمالك واتهمته بالسب والقذف.

وطالب النادي الأهلي في شكواه باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انتهاكه للأخلاق الرياضية وخروجه عن السلوك الرياضي، مما يترتب عليه إثارة الفتن بين جماهير الأندية.

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