ثلاثية "تاريخية" في تشيلسي.. أجويرو يتساوى مع صلاح ويُعادل رقم شيرر

الأحد، 10 فبراير 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي - تشيلسي

ضرب سيرخيو أجويرو مرمى تشيلسي بثلاثية تاريخية وضعته على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع محترفنا المصري محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي
تشيلسي

سيتي يواجه تشيلسي في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

أجويرو لم يرحم كتيبة ماوريسيو ساري ليضرب شباك تشيلسي ثلاث مرات.

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ثلاثية أجويرو رفعت رصيده من الأهداف لـ 17 هدفا ليتساوى مع محمد صلاح.

ليس ذلك فقط، بل عادل أجويرو رقم الأسطورة آلان شيرر كأكثر لاعب في الدوري الإنجليزي تسجيلا للثلاثيات.

11 ثلاثية لـ شيرر والآن 11 ثلاثية لـ أجويرو.

صاحب الـ 30 عاما سجل الهدف الأول في الدقيقة 11 من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

قبل أن يستغل أجويرو خطأ روس باركلي ليسجل الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 55 حول أجويرو ركلة جزاء بنجاح في شباك تشيلسي معلنا عن "الهاتريك" الـ 11 له في إنجلترا.

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