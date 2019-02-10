ثلاثية "تاريخية" في تشيلسي.. أجويرو يتساوى مع صلاح ويُعادل رقم شيرر

ضرب سيرخيو أجويرو مرمى تشيلسي بثلاثية تاريخية وضعته على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع محترفنا المصري محمد صلاح.

سيتي يواجه تشيلسي في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

أجويرو لم يرحم كتيبة ماوريسيو ساري ليضرب شباك تشيلسي ثلاث مرات.

ثلاثية أجويرو رفعت رصيده من الأهداف لـ 17 هدفا ليتساوى مع محمد صلاح.

ليس ذلك فقط، بل عادل أجويرو رقم الأسطورة آلان شيرر كأكثر لاعب في الدوري الإنجليزي تسجيلا للثلاثيات.

11 ثلاثية لـ شيرر والآن 11 ثلاثية لـ أجويرو.

سيرخيو أجويرو عادل الرقم التاريخي لـ آلان شيرار كأكثر لاعب تسجيلا للهاتريك في الدوري الإنجليزي🎯🔥 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿آلان شيرار (11) هاتريك 🇦🇷أجويرو (11) هاتريك pic.twitter.com/4Udj8ZQPSd — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2019

صاحب الـ 30 عاما سجل الهدف الأول في الدقيقة 11 من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

قبل أن يستغل أجويرو خطأ روس باركلي ليسجل الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 55 حول أجويرو ركلة جزاء بنجاح في شباك تشيلسي معلنا عن "الهاتريك" الـ 11 له في إنجلترا.

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