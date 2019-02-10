كاسياس: كنت مراهقا أتحدث مع زملائي عن ريال مدريد عندما نلت الاستدعاء الأول

عاش المراهق يوما دراسيا روتينيا في المعهد، كان يتحدث إلى رفاقه عن فريقهم المفضل الذي يمر بفترة صعبة محليًا، لم يدرك أنه سيُستدعى للانضمام لقائمة هذا الفريق في ظرف دقائق.

إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو، واللاعب الأكثر ظهورا في مباريات دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخ البطولة، يسترجع في حديثه للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، كواليس دعوته الأولى للانضمام إلى الفريق الأول لـ ريال مدريد.

يقول كاسياس: "إنها قصة جميلة، حدث ذلك عام 1997 أثناء تواجدي في محاضرة تصميم بالمعهد، كنا نتحدث عن وضع ريال مدريد وقتها في نهاية نوفمبر على ما أتذكر".

الحارس المخضرم الذي خاض 184 مباراة سابقة في دوري أبطال أوروبا بقميصي ريال مدريد وبورتو، نال استدعائه الأول لدخول قائمة ريال مدريد قبل مباراة في نفس المسابقة: "ريال مدريد صارع حينها في الدوري الإسباني، تواجد في المركز الثالث أو الرابع وعاش سلسلة نتائج سيئة، ولكن الأمور كانت على ما يرام في دوري أبطال أوروبا، وكان على وشك خوض مباراة مهمة أمام روزنبورج في النرويج".

وأضاف القائد السابق لمنتخب إسبانيا: "حضر مدير المعهد ودخل القاعة، كانوا يعرفون جميعا أنني ألعب في الفئات العمرية الصغرى لريال مدريد، وأنا اعتدت الحديث عن ريال مدريد مع أصدقائي".

وواصل: "مدير المعهد حضر إلي وقال: إيكر، هل تمانع أن تأتي لحظة؟. وعندما غادرت القاعة معه أخبرني: عليك أن تستقل سيارة أجرة حالا وأن تذهب سريعا إلى مطار باراخاس لأن ريال مدريد اتصل بوالدتك التي هاتفتنا بدورها، عليك أن تسرع لأنك ذاهب إلى النرويج".

واستفاض: "شعرت وكأني فزت باليانصيب، أذكر هذه اللحظة جيدا، كنت في السادسة عشر من عمري. غادرت المعهد وذهبت مباشرة إلى المنزل، بدّلت ملابسي واستقللت سيارة أجرة نحو مطار باراخاس حيث قابلت النجوم".

وحاول كاسياس شرح المشاعر المميزة التي انتابته يومها: "كل شيء يكون مستحيلا في طفولتك، كنت أحضر حينها فصولي مع رفيقي خوليو الذي أجلس في المقعد الذي يجاوره، لأجد نفسي فجأة مزاملا لـ فيرناندو مورينتس وكلارنس سيدورف وفيرناندو سانز وبريدراج مياتوفيتش ودافور سوكر وراؤول جونزاليس، كان أمرا سحريا وسأتذكره على الدوام".

ريال مدريد افتقد يومها للحارس الألماني بودو إليجنر، ليتم التعويل على سانتياجو كانيزاريس في المرمى بدلا منه، واستدعاء كاسياس كحارس ثالث بعد بيدرو كونتريراس.

الفريق الإسباني لم يحقق نتيجة إيجابية في ذلك اليوم، إذ خسر بهدفين دون رد أمام الفريق النرويجي، أمر لم يؤثر على تأهل ريال مدريد إلى الدور التالي، ومواصلة الطريق للفوز بالبطولة وقتها عام 1998.

كاسياس اضطر إلى الانتظار حتى 12 سبتمبر 1999 حتى يشارك للمرة الأولى بقميص الفريق الأول لريال مدريد في مواجهة أتليتك بلباو، ومضى ليمثّل الفريق الملكي حتى رحيله إلى بورتو في صيف 2015.

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الحارس الإسباني يستعد لمغامرة جديدة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، عندما يصطدم فريقه بورتو بـ روما الإيطالي في ذهاب دور الـ 16 للمسابقة.

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