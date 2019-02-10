الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد الملاعب البديلة في الدوري.. والحصول على موافقات حضور الجماهير

الأحد، 10 فبراير 2019 - 16:28

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - حرس الحدود

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابا لاتحاد كرة القدم المصري صباح اليوم الأحد لتحديد الملاعب البديلة المرشحة لاستضافة مباريات الفريق في الدوري الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم غلق بعض الملاعب خلال الشهر الجاري ولفترة من أجل تطويرها استعدادا لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

وشدد الأهلي في خطابه إن الملاعب البديلة لابد وأن يكون من المسموح فيها بالحضور الجماهيري وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق بحضور الجهات الأمنية.

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وأوضح الأهلي أنه إذا كانت الملاعب المرشحة لاستضافة مبارياته على خلف ذلك، فعلى اتحاد الكرة أن يقوم بالحصول على هذه الموافقات ومن بينها الموافقات الأمنية من أجل حضور الجماهير وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وحقق الأهلي 5 انتصارات متتالية في الدوري المصري ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق.

وينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة من 19 مباراة بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 42 من 21 مباراة.

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