نيران الصراع الثلاثي تواصل الاشتعال.. أرسنال ينتصر على هدرسفيلد بمشاركة النني

انتصر أرسنال على مستضيفه هدرسفيلد بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد النني جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ثنائية أرسنال جاءت في الشوط الأول عن طريق أليكس إيوبي وأليكساندر لاكازيت، بينما سجل أداما هدفا في اللحظات الأخيرة في مرمى أرسنال.

إيوبي استغل عرضية متقنة من سياد كولاسيناك في الدقيقة 15 ليسدد على الطائر وتصطدم في الأرض ومدافع هدرسفيلد وتهز الشباك.

أرسنال أهدر أكثر من 5 فرص محققة قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق لاكازيت.

هجمة مرتدة رائعة أتمها لاكازيت في الشباك بعد عرضية أمام المرمى من مايتلاند نيلس في الدقيقة 44.

وعندما كانت المباراة على أعتاب النهاية، سجل أداما دياخابي هدفا في اللحظات الأخيرة لصالح هدرسفيلد.

هدف لم يُغير من واقع انتصار أرسنال على هدرسفيلد.

انتصار أرسنال رفع رصيد للفريق للنقطة 50 في المركز الخامس بالتساوي مع تشيلسي مع مباراة منتظرة للأخير أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.

مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 26 مباراة.

وتجمد رصيد هدرسفيلد عند 11 نقطة فقط في المركز الأخير.

وفي مباراة أخرى تعادل كريستال بالاس مع وست هام بهدف لكل فريق.

مارك نوبل تقدم أولا لـ وست هام من علامة الجزاء في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل ويلفريد زاها في الدقيقة 76.

وست هام وصل للنقطة 33 في المركز العاشر، وكريستال بالاس بقى في المركز الـ 13 بـ 27 نقطة.

وسجل أندري جراي هدف انتصار واتفورد على ضيفه إيفرتون.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 65 ليرتفع رصيد واتفورد لـ 37 نقطة في المركز الثامن.

إيفرتون بقى عند النقطة 33 في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى جنونية انتصر كارديف سيتي على ساوثامبتون بثنائية مقابل هدف.

الجنون ظهر في الشوط الثاني. سليمان بامبا تقدم أولا لـ كارديف سيتي في الدقيقة 68.

ساوثامبتون سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 90 عن طريق جاك ستيفنس.

ولكن الهدف الذي اعتقد الكل أنه سيكتب نهاية المباراة بالتعادل، جاء بعده مباشرة هدف الانتصار.

كنيث زوهوري يسجل في الدقيقة 94 ويكتب انتصار كارديف سيتي على ساوثامبتون.

انتصار كارديف أوصل الفريق للنقطة 25 في المركز الـ 15، بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 24 في المركز الـ 17.