بالفيديو - من 3-صفر إلى 3-3! هوفنهايم يحبط دورتموند بعودة مثيرة

فرط دورتموند في تقدم ثمين بثلاثة أهداف على ضيفه هوفنهايم ليتعادل بنتيجة 3-3 يوم السبت في لقاء شديد الإثارة بالجولة 21 للدوري الألماني.

وكاد فريق أسود فستيفاليا يعود إلى طريق الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت، لكن صمود ضيفه حال دون ذلك.

ورفع دورتموند رصيده إلى 50 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وموسعا الفارق إلى 8 نقاط مع ملاحقيه بروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونيخ، بينما ظل هوفنهايم تاسعا ورصيده 30 نقطة.

وسجل جادون سانشو وماريو جوتزه ورافاييل جيريرو أهداف دورتموند في الدقائق 32 و43 و66 وظن الفريق أنه حصد بالفعل النقاط الثلاث للمباراة لكن رد الضيوف بإصرار رائع وسجلوا 3 أهداف في آخر 15 دقيقة من اللقاء فأحرز إسحاق بلفوضيل هدفين في الدقيقتين 75 و87 وسجل بافيل كاديرابيك في الدقيقة 83.

ويحل دورتموند ضيفا على توتنام في لقاء صعب يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا وبعد 5 أيام يواجه مضيفه نورنبيرج في الدوري.