توخيل عن إصابة كافاني: ليس لدي أخبار جيدة.. لا أعرف مصيره أمام يونايتد

السبت، 09 فبراير 2019 - 21:24

كتب : FilGoal

كافاني - باريس سان جيرمان

تحدث توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن إصابة إدينسون كافاني في انتصار فريقه بوردو.

باريس سان جيرمان انتصر على بوردو بهدف مقابل لا شيء سجله كافاني من علامة الجزاء في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي. (طالع التفاصيل)

كافاني تعرض لإصابة أثناء تسديدة لركلة جزاء فريقه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يخرج مع انطلاق الشوط الثاني.

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وقال توخيل: "ليس لدي أخبار جيدة عن كافاني. علينا الانتظار".

وأضاف في تصريحاته مع كانال + والتي نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية "بكل صراحة، لا أعرف موقف كافاني أمام مانشستر يونايتد. لا أعرف إذا كان متاحا للمشاركة أما لا".

وواصل "نعم، الأمر يدعو للقلق. فقدنا ثنائي قوي للغاية".

وأوضح "نيمار لن يلعب والآن علينا الانتظار لمعرفة مصير كافاني".

وكشف "لم أتقابل مع كافاني حتى الآن وكذلك لم أتحدث مع طبيب الفريق، علينا الانتظار".

باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

النادي الباريسي تلقى ضربة أولى موجعة بعدما تأكيد غياب البرازيلي نيمار عن مواجهة يونايتد.

والآن ربما سيغيب كافاني أيضا عن مواجهة كتيبة أولى جونار سولشاير.

يونايتد استفاق بأفضل طريقة ممكنة عقب رحيل جوزيه مورينيو. حقق 8 انتصارات من أصل 9 خاضها الفريق تحت قيادة سولشاير في كل البطولات.

رصيد يونايتد في الدوري الإنجليزي وصل لـ 51 نقطة في المركز الرابع.

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