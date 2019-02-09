بالفيديو - باريس ينتفض ويهزم بوردو بصعوبة.. وإصابة كافاني

استعاد باريس سان جيرمان توازنه، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ليون، بالفوز يوم السبت على ضيفه بوردو بهدف سجله إدينسون كافاني من ركلة جزاء في لقاء بالجولة 24 للدوري الفرنسي.

وعزز رفاق نيمار تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 59 نقطة مبتعدين بـ13 نقطة عن الوصيف ليل.

وظل بوردو في المركز 12 ورصيده 28 نقطة.

ورغم الفوز إلا أن إصابة كافاني وخروجه من اللقاء بين الشوطين عكرت صفو احتفال الجمهور في ملعب بارك دي برينس.

ودخل الفرنسي الموهوب كيليان مبابي الملعب بعد خروج مهاجم أوروجواي.

ويتجه سان جيرمان إلى إنجلترا لمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء في لقاء مرتقب بذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وبعد 5 أيام يحصل ضيفا على سانت إيتيان في الدوري.