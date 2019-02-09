مدرب النجوم: تفاجأت من خطة جروس.. والزمالك لم يكن ليفوز إلا بتلك الطريقة

عبر أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم عن تفاجئه من طريقة لعب كريستيان جروس المدير الفني للزمالك في المواجهة التي جمعت بين الفريقين.

الزمالك فاز على النجوم بهدف أيمن حفني في الجولة الـ 21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

جروس بدأ المباراة بخطة هجومية باحته معتمدا على خالد بوطيب وحميد أحداد وعمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيم حسن.

وقال أحمد سامي: "تفاجأت بطريقة لعب جروس. تلك خطة تحدث من التغييرات وليس من بداية المباراة من وجهة نظري".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "ولكنه يشعر بالضغط وأراد تسيد المباراة بالكامل وهذا لم يحدث".

وواصل "نجحنا في السيطرة على وسط الملعب وكنا أفضل في الشوط الأول وكان يمكننا أن نسجل".

وأكمل حديثه قائلا: "خطورة الزمالك لم تظهر في الشوط الثاني أيضا. لا يوجد فرص محققة لـ الزمالك باستثناء العارضة والهدف".

ويرى أحمد سامي "الزمالك لم يكن لينتصر علينا إلا بسبب خطأ من لاعبينا. وهو ما حدث".

وأشار "الهدف جاء من خطأ ولم يكن سيسجل الزمالك إلا بتلك الطريقة".

وأردف "بشكل عام، أشكر لاعبي النجوم على أدائهم طوال المباراة. مباراة كبيرة وأشكرهم على ذلك".

وعن مشاركة عصام الحضري، قال أحمد سامي: "الحضري يعد حارسا كبيرا بكل تأكيد. هو قيمة كبيرة وسيكون إضافة لـ النجوم".

































































هدف انتصار الزمالك جاء في الدقيقة 71 عن طريق البديل أيمن حفني.

تسديدة حفني بعد متابعة عرضية يوسف إبراهيم "أوباما" كسرت صمود عصام الحضري وهزت شباك النجوم.

الزمالك "الثابت" حقق انتصاره الـ 15 هذا الموسم ووصل للنقطة 48 مغردا وحيدا في الصدارة.

ولم يعرف الزمالك طعم الخسارة في الدوري إلا مرة وحيدة فقط كانت أمام النجوم في الدور الأول. بينما تعادل الفريق 3 مرات آخرهم أمام بيراميدز.

حفني تكفل ليأخذ بثأر الزمالك من النجوم.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد النجوم عند النقطة 21 في المركز الـ 15.

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