سولشاير: طموح يونايتد يجب أن يكون الفوز بالألقاب

السبت، 09 فبراير 2019 - 11:58

كتب : FilGoal

سولشاير - مانشستر يونايتد - توتنام

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن طموح فريقه يجب أن يكون تحقيق الألقاب.

سولشاير خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فولام اليوم السبت قال إنه أخبر إدارة ناديه برؤيته للفريق (طالع التفاصيل).

والمدرب النرويجي كشف عما قاله للإدارة: "حسنا، التنافس على كل بطولة نتواجد بها بالطبع".

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وأضاف "هذا ما يجب أن يكون عليه الأمر، علينا أن نتحرك ببطء لأننا في المركز الخامس حاليا، الوضع بدا وكأننا لن نتحرك من المركز السادس أبدا".

وتابع "هناك 6 فرق جيدة تتنافس على الألقاب، ونحن لدينا الموارد والبنية التحتية والتاريخ كي نمضي قدما. هذه الطريقة الوحيدة التي يجب أن نفكر بها في مانشستر يونايتد".

وعن التنافس في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان "هذا ما يتوجب علينا النضال من أجله. إن لم نحلم وإن لم نمتلك تلك الرؤية للمكان الذي نذهب إليه فإننا سنتداعى، بالنسبة لي اعتد في هذا النادي على التنافس على الألقاب فقط. هكذا أرانا".

وواصل شرح رؤيته "عليك أن تحاول اللحاق بالأندية التي تسبقك، خاصة مانشستر سيتي وليفربول وتوتنام. هم في سباق اللقب، 3 أندية التي تسبقنا بمسافة ولكننا انتصرنا على توتنام لذا نحن نعلم أننا قادرون على تحقيق ذلك، فقط نحتاج للاستمرارية".

سولشاير أردف "النادي والفريق قادرون على تحقيق ذلك، عندما تنظر للاعبين وسنهم الصغير فهم يملكون الكثير من أجل التطور، وبالطبع نحتاج بعض الخبرة لكي نتقدم ونحصل على قادة".

وأتم "

يونايتد لعب مع مدربه الجديد والذي يستمر حتى نهاية الموسم الحالي 10 مباريات بكل المسابقات فاز في 9 مواجهات وتعادل مباراة، وسجل الفريق معه 25 هدفا واستقبل 7 آخرين.

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