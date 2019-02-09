نفى حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه صرح في أي وقت بشأن تقدم فريقه بشكوى ضد رئيس الزمالك واتحاد الكرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد الرازق قائلا: "لم أقل إننا تقدمنا بشكوى ضد رئيس الزمالك واتحاد الكرة للاتحاد الإفريقي، لم يسبق وأن صرحت بذلك".

وأضاف "لم يصدر مني هذا الكلام، أطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والأمانة خاصة وأن هذا الملف لا يعنيني وخارج نطاق عملي وصلاحياتي في النادي الأهلي".

وأتم "الأمر يتعلق فقط بقرارات مجلس الإدارة الطارئ الذي سينعقد اليوم".

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا في اليوم للرد على ما جرى في اجتماع اتحاد الكرة الأخير.

وكان خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي قد حضر اجتماع اتحاد الكرة يوم الأربعاء وفقا لجدول الأعمال الذي تم إرساله لجميع الأندية لمناقشة بعض الأمور في مسابقة الدوري.

وشمل جدول الأعمال بندين، الأول عن تغيير الملاعب لكل ناد في الفترة المقبلة بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر بيونيو المقبل.

ويتطلب تنظيم كأس الأمم إغلاق بعض الملاعب من أجل صيانتها على أن تكون مجهزة تمام قبل انطلاق البطولة وهو ما يترتب عليه بحث الأندية عن ملاعب أخرى لإقامة مباريات الدوري المقبلة.

أما البند الثاني فكان يتحدث عن تطبيق تقنية الفيديو VAR في المستقبل القريب في مسابقة الدوري ودراسة مساهمة الأندية في تنفيذ ذلك.

وبحث مرتجي في الاجتماع مع ممثلي الأندية البندين المشار إليهما في جدول الأعمال قبل أن يتطرق عضوان من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم للحديث عن جدول الدوري.

وهنا رفض خالد مرتجي مناقشة ذلك الأمر من الأساس متمسكا ببيان مجلس إدارة الأهلي الذي شدد على التزام النادي بإقامة المباريات وفقا للجدول المحدد حتى 30 مارس المقبل وعدم المساس به.

وتضامن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مع ممثل النادي الأهلي بسبب عدم وجود بند مناقشة تعديلات على جدول الدوري المصري في جدول الأعمال المرسل للأندية.

ثم حضر رئيس الزمالك بصفته ممثلا لناديه قبل أن يشدد خالد مرتجي على أن ذلك مخالف لقرار الاتحاد الإفريقي الذي يحرمه من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي قد أصدرت في 30 سبتمبر الماضي قرارا بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيا بجانب تغريمه 40 ألف يورو.

وبعد ذلك دخل الثنائي خالد مرتجي ورئيس الزمالك في مشادة كلامية أعلن فيها ممثل الأبيض غضبه من حديث عضو الأهلي قائلا: "أنا الذي لا يشرفني التواجد معك".

وفي النهاية قرر خالد مرتجي والانسحاب من الاجتماع بسبب عدم قانونيته وفقا لقرار الاتحاد الإفريقي.

وعلم FilGoal.com أن رئيس النادي محمود الخطيب أصيب بحالة من عدم الرضا من الأحداث التي شابت اجتماع الأندية، وخاصة هجوم رئيس الزمالك على ممثل الأهلي في الاجتماع، خالد مرتجي. (طالع التفاصيل)

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