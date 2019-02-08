هدية جديدة من معلول.. حمدي فتحي يفتتح سجله التهديفي مع الأهلي

افتتح حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي سجله التهديفي مع فريقه الجديد بعدما هز شباك حرس الحدود.

الأهلي يواجه حرس الحدود على ملعب السلام في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

الحدود سجل أولا عن طريق إمام عاشور قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بقرار من الحكم الخامس، ويحتسب ركلة حرة لـ أيمن أشرف. (طالع التفاصيل)

ومع احتساب الحكم لـ 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع، أرسل علي معلول عرضية متقنة من ركلة حرة على رأس حمدي فتحي.

ووجه حمدي فتحي عرضية معلول المتقنة في شباك حرس الحدود، معلنا عن تقدم الأهلي.

هدف حمدي فتحي هو الأول له مع الأهلي منذ انضمامه للفريق قادما من إنبي.

وصنع علي معلول الهدف الخامس له في الدوري هذا الموسم.

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