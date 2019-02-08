تشكيل الأهلي - رمضان وحمدي فتحي أساسيان.. والشحات احتياطي أمام الحرس

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 16:53

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - الأهلي - وادي دجلة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق أمام حرس الحدود بالجولة 21 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل عودة الثنائي حمدي فتحي ورمضان صبحي للمشاركة الأساسية مع الفريق بعد غياب بسبب الإصابة، ومشاركة باسم علي.

فيما جلس الثنائي كريم نيدفيد وحسين الشحات على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: باسم علي - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط الدفاعي: حسام عاشور - حمدي فتحي

الوسط الهجومي: رمضان صبحي - ناصر ماهر - جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي.

وجلس على دكة البدلاء: شريف إكرامي - محمود وحيد - حسين الشحات - أحمد الشيخ - رامي ربيعة - كريم وليد "نيدفيد" - صلاح محسن.

وتم استبعاد إسلام محارب من القائمة لأسباب فنية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة إثر خوضه لـ17 مباراة.

أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

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