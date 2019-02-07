تركي آل الشيخ: نوافق على حل تبديل مواجهتي الأهلي.. ورفض المقترح يعني "تخريب الدوري"

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن موافقته على مقترح اتحاد الكرة بتبديل إقامة مواجهتي الأهلي من الدوري إلى كأس مصر.

وتحدث آل الشيخ لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "جدول الدوري صعب والظروف حاليا صعبة وما حدث قد حدث".

وتابع "لذا لا نوافق على مواجهة الأهلي في الدور الثاني من الدوري قبل أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك في لقاء الدور الأول".

وشدد "مع احترامي لكل الأندية أي شخص يده في المياه ليس مثل ذلك الذي يده في النار وأنا موافق على مقترح اتحاد الكرة بخوض مباراة الأهلي في كأس مصر بدلا من الدوري وذلك تقديرا للظروف الاستثنائية وفرحتنا باستضافة مصر لكأس أمم إفريقيا 2019".

وأردف آل الشيخ "هذا الحل هو الأفضل للجميع ولن نغير جدول ترتيب مباريات الأهلي أيضا".

وأتم "رفض المقترح يعني حالة من عدم التعاون ومحاولة تخريب الدوري".

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