سجل جيد للأهلي مع محمد معروف حكم مباراته ضد حرس الحدود

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 01:10

كتب : عاطف شادي

محمد معروف حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري للحكم الدولي محمد معروف.

وسيعاون محمد معروف، الحكمين المساعدين هاني عبد الفتاح وشهاب راشد، بجانب سيد عبيد حكما رابعا، وكل من محمد صابر وحسن السندبيسي حكما خامسا.

وأدار محمد معروف 10 مباريات للأهلي، لم يعرف الهزيمة سوى في الأخيرة منهم أمام الاتحاد السكندري هذا الموسم.

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المارد الأحمر انتصر في 8 مباريات وتعادل مرة، وخسر مرة تحت صافرة محمد معروف.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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