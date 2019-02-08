مواعيد مباريات الجمعة 8 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – الأهلي في الدوري.. والبطولة العربية

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2019 والقنوات الناقلة.

الأهلي يواجه حرس الحدود الساعة السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

ويلتقي كييفو مع روما الساعة التاسعة والنصف مساء في الدوري الإيطالي.

النجم الساحلي يلعب مع الرجاء البيضاوي الساعة الرابعة مساء في البطولة العربية.

وأخيرا، يلعب الفيحاء مع الاتفاق السعودي الساعة الثالثة إلا ربع مساء في الدوري السعودي.

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