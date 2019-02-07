وزير الرياضة: هناك قنوات مفتوحة مع رئيسي الأهلي والزمالك من أجل مصر

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه حريص كل الحرص على احتواء الأزمة بين رئيسي الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.

وصرح صبحي عبر قناة أون سبورت: "هناك قنوات مفتوحة مع الأندية والمؤسسات الرياضية، لم أترك محافظة أو ناد إلا وتواصلت معه".

وأشار: "هناك قنوات مفتوحة مع رئيس نادي الزمالك ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وكذلك هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة من أجل بلدنا".

وأتم: "في ظل شراسة المنافسة على لقب الدوري، يسعى كل طرف لأن يكون قويا، ولكن يجب أن يتم ذلك في الإطار المطلوب".

وخاض الأهلي 17 مباراة في مسابقة الدوري ويحل في المركز الثالث برصيد 36 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة واحدة من الدور الأول أمام الزمالك.

أما الزمالك فخاض 18 مباراة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام الإسماعيلي والزمالك.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة خاضهم.

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