عفيفي: مشروع بيراميدز "كيد في الأهلي"؟ انظروا لما حدث ضد الزمالك

الخميس، 07 فبراير 2019 - 23:47

كتب : FilGoal

عمر السعيد - علي جبر - الزمالك - بيراميدز

نفى أحمد عفيفي المتحدث بإسم نادي بيراميدز أن يكون مشروع النادي "كيد في الأهلي".

وقال عفيفي في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "بالتأكيد الأمر ليس كذلك".

وأضاف "من كان أشرس مواجه نافس الزمالك هذا الموسم في الدوري؟ بيراميدز".

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وشدد "كل تلك الاستعدادات و7 صفقات قبل المباراة، فلا يعقل أن يكون المشروع كيد في الأهلي".

وتعادل بيراميدز والزمالك 3-3 في الدوري، في وقت يتصدر فيه الزمالك الدوري ويأتي بيراميدز وصيفا له بفارق 3 نقاط، ولكن للزمالك 3 مباريات أقل من بيراميدز.

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