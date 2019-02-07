عفيفي: مشروع بيراميدز "كيد في الأهلي"؟ انظروا لما حدث ضد الزمالك

نفى أحمد عفيفي المتحدث بإسم نادي بيراميدز أن يكون مشروع النادي "كيد في الأهلي".

وقال عفيفي في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "بالتأكيد الأمر ليس كذلك".

وأضاف "من كان أشرس مواجه نافس الزمالك هذا الموسم في الدوري؟ بيراميدز".

وشدد "كل تلك الاستعدادات و7 صفقات قبل المباراة، فلا يعقل أن يكون المشروع كيد في الأهلي".

وتعادل بيراميدز والزمالك 3-3 في الدوري، في وقت يتصدر فيه الزمالك الدوري ويأتي بيراميدز وصيفا له بفارق 3 نقاط، ولكن للزمالك 3 مباريات أقل من بيراميدز.

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