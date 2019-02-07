تركي آل الشيخ: أشكر رئيس الزمالك.. والرجال معادن

وجه تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز شكره لرئيس الزمالك عقب الزيارة التي قام بها اليوم لمقر النادي الأبيض.

ونشر الموقع الرسمي للزمالك تصريحات مقتضبة لآل الشيخ قال فيها: "أشكر الزمالك ورئيسه على حفاوة الاستقبال خلال زيارتي اليوم".

وأكمل الرجال معادن وسوف أصدر بيانا بنتائج زيارتي للزمالك في الوقت المقبل".

وشهدت الزيارة افتتاح آل الشيخ للمبنى الاجتماعي الجديد للزمالك وتفقد المسجد الجديد وبعض المنشآت الأخرى.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده في مقر الزمالك تم إلغائه دون الكشف عن الأسباب.

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