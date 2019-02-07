متعب يتحدث عن رده على طلب اللعب لـ الزمالك.. وجمهور الأهلي الذي لن يوفيه حقه

متعب حل ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر محطة cbc، وتحدث عن واقعة طريفة جمعته مع زوجته بشأن إمكانية انضمامه للأبيض.

عماد متعب النادي : التعاون الأهلي

وقال متعب: "يارا نعوم (زوجته) في عز المشاكل كانت تقول لي: (وفيها ايه لما تروح الزمالك ده شغل) وأنا أرد وأقول لها: أنت عارفة أنت بتقولي ايه!".

وأضاف "الفكرة أنني مَش ممكن أجعل جمهوري يحس بعد 23 سنة أنني تخليت عنهم لصالح أكبر منافس لهم".

وتطرق إلى الفترات التي عانى فيها من الإصابة "كان عندي ألم في ظهري شديد جدا في فترة 2007 -2008. تم علاجي بالحقن حتى استيقظت في أحد المرات وأنا غير قادر على فرد ظهري. كان هذا من أسباب رجوعي من الاحتراف ببلجيكا، وفي الوقت هذا لم أكن أرغب في الإعلان عن إصابتي".

وأوضح "قررت الخضوع لعملية الغضروف في 2014 ثم علمت عن طريق أحد صديقات يارا أن هناك طبيبا في ألمانيا (بيركب) غضروف صناعي وهذه عملية بتتعمل من البطن".

وتابع "حدث لي كسر في وجه القدم وركبت مسمار ولكن الكسر لم يلحم بنسبة 20% ومع ذلك لعبت بشكل طبيعي وتغلبت على ألمي بالمسكنات ثم حققنا الكأس والدوري، وعندما ذهبت لإزالته في ألمانيا تحطم رأس المسمار ووقتها قرر الأطباء يقفلوا عليه".

وواصل الحديث عن تلك الفترة "من أصعب المباريات بالنسبة لي مباراة الأهلي أمام الاتحاد الليبي، وقتها لعبت وأنا أتألم من ظهري بشدة".

ولم يفوت متعب فرصة توجيه رسالة لجماهير الأهلي "لو قعدت أشكر جمهور الأهلي حتى وفاتي لن أوفيه حقه. هؤلاء الناس أحبوني وأنا جالس على الدكة ومظلوم أكتر مما أحبوني وأنا في الملعب".

وأردف "يمكن الجمهور كان هو من يطالبني بالتوقف عن اللعب لو كنت ما أزال ألعب في الفترة الأخيرة".

وأتم متحدثا عن خلافه مع مدربه السابق حسام البدري "حزني من كابتن حسام البدري أنه لم يكن صريح معي، كان نفسي يقول لي مباشرة أنني لن ألعب، ولو كان الأهلي طلب مني التراجع عن قراري بالاعتزال كنت رجعت".

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