إيسكو يرد على دي لاريد: الأشياء تتغير حينما لا تحصل على نفس الفرص مثل زملائك

الخميس، 07 فبراير 2019 - 22:02

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد

رد إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد على نظيره لاعب الفريق الملكي السابق روبن دي لاريد مؤكدا أنه لا يحصل على نفس الفرص للمشاركة في المباريات بشكل مستمر مثل زملائه.

إيسكو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال دي لاريد سابقا: "على إيسكو أن يعرف ريال مدريد لا ينتظر أي شخص والفريق كله لاعبين جيدين وإن لم يظهر بشكل جيد فسيتألق آخر".

وكتب إيسكو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أتفق تماما مع دي لاريد لكن حينما لا تحصل على نفس الفرص مثل زملائك فالأشياء تتغير".

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وأتم اللاعب الإسباني "ورغم ذلك أواصل العمل والقتال وأنتظر الفرصة".

ومنذ رحيل جولين لوبيتيجي لم يبدأ إيسكو أي مباراة في الدوري الإسباني أساسيا تحت قيادة مدربه سانتياجو سولاري.

وأشارت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق إلى أن إيسكو دخل في خلاقات كبيرة مع سولاري.

وارتبط اسم إيسكو بالانتقال إلى مانشستر سيتي أو باريست سان جيرمان أو تشيلسي.

ويملك إيسكو عقدا مع ريال مدريد يمتد لثلاثة مواسم أخرى وشرط جزائي يقدر بـ700 مليون يورو.

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